Tallinna varjupaigakassidele koguti kolm autobussitäit toitu

Sel aastal rõõmustasid Lasnamäe noored Kasside Turvakodu, Varjupaikade MTÜ-d ja Pesaleidja MTÜ-d. «Mul on hea meel, et meie linnaosas sündis idee, mis kasvas kolme aasta jooksul välja vahvaks traditsiooniks. Kahe nädala vältel tõid hoolivad elanikud annetusi loomade varjupaikadele Linnaosa Valitsusse ja kolme linnaosa kooli. Tahan avaldada sügavat tänu kõigile neile, kes selles kampaanias osalesid ja ei jäänud ükskõikseks kodutute ja hooletusse jäänud loomade suhtes,» tänas heategevusest osavõtjaid Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jelena Kalbina, kes on hetkel ka linnaosa vanema kohusetäitja.