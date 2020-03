Pärnakad, rõõmustage: suvepealinna ehitatakse uus koertepark

Ehitamisjärgus koertepark hakkab koosnema kahest omavahel piirdeaiaga eraldatud aiast, millest üks on mõeldud suurtele ja teine väiksematele koertele. Suurtele koertele kavandatud ala on 1215 ruutmeetrit ja väikestele koertele mõeldud ala suurus 1078 ruutmeetrit.

Mõlemad koerte jooksuaiad sisustatakse nõnda, et väljakul jaguks vaheldust nii loomaomanikule kui koerale. Mängualade atraktsioonid on minimaalse võimaliku kõrgusega, et peremehel oleks turvaline lemmikut treenida. Oluline pole niivõrd füüsiliselt koormavate takistuste ületamine, kui just ülesande sooritamine ja sellest aru saamine ning omaniku ning koera vaheline kontakt. Samas on koertel kõiki jooksuaedadesse paigaldatavaid vahendeid huvitav ja jõukohane kasutada ka ilma peremehe abita.