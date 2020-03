FOTOD ⟩ Politsei tõi eramaja keldrist välja 25-aastase alligaatori

Alligaatori olemasolust said esimesena teadlikuks parameedikud, kes majja väljakutsele sõitsid ja looma märkasid, vahendab ABC6. Madisoni piirkonna politseijaoskonna patrullijuht Darrel Breneman, kes parameedikute kõne vastu võttis, nentis, et oma 17-aastase tööstaaži jooksul ei ole ta veel sellist juhtumit kogenud.

FOTO: MADISON TOWNSHIP POLICE DEPARTME/MTPD via REUTERS/Scanpix

Pooleteisemeetrist alligaatorit hoiti vannilaadses struktuuris, mille põhjas oli veidi vett ja nurgas veepump. Selgus ka, et alligaator ei kuulunud kiirabi kutsunud majaomanikule — viimase sõnul ei olnud roomaja tegelik omanik tol momendil kohal, kuid olevat looma pidanud terve tolle eluea jooksul ehk veerandsada aastat. Küll aga ei olnud tal eksootilise lemmiku omamiseks luba, mistõttu võtsid korrakaitsjad alligaatori kaasa.

FOTO: MADISON TOWNSHIP POLICE DEPARTME/MTPD via REUTERS / Scanpix

«Alligaatorid kasvavad oma aediku piirides, mistõttu see isend oma kasvupotentsiaali täitnud ei ole,» selgitas Breneman. «On rõõmustav mõelda, et keldrist kolib ta alligaatorite kaitsekeskusesse, kus on talle sobiv kliima ja kus ta saab vabadust nautida ning oluliselt suuremaks kasvada.»