Mida lemmikule toitu valides silmas pidada?

Kui tähelepanelikult sina jälgid, mida oma lemmikule söögiks valid? Toidupoest on ju lihtne kaasa haarata midagi ka lemmikule, kuid paraku kipuvad need olema väga madala toitaineväärtusega. Loe etiketti. Välista kindlasti need toidud, milles on suhkrut, kunstlikke maitsetugevdajaid ja värvaineid ning kõrvalsaadusi, nii taimseid kui loomseid. Loomsete puhul võib näiteks tegemist olla naha, karvade ja silmamunadega, mis tegelikult on justkui prügi — loom neist mingit kasu ei saa. Tugevdajaid ja värvaineid kasutatakse aga selleks, et toit paremini seeduks ja loomale maitseks, kuid kui toit on kvaliteetne ja puhas, seedub see iseenesestki hästi.

Et aga oma neljajalgsele sõbrale parim elukvaliteet tagada, tuleks talle toitu valides jälgida, et liha toidu keskne koostisosa oleks. Mida suurem protsent seda toidus on, seda parem. Toidupoodide omades leidub seda tavaliselt kõvasti vähem kui 50%, ehkki koera menüüs võiks olla liha vähemalt 60%, lisaks konte, kas purustatult või jahvatatuna, 15% juurvilju, 10% rupskeid, 5% puuvilju ning seedimise toetamiseks väikeses koguses õli. Ka kassile on liha äärmiselt oluline, sest valgust saab kass tauriini, mida ta ise piisavalt toota ei suuda. Tauriin on aga asendamatu aminohape, mis mõjutab südametööd ja on antibakteriaalsete omadustega. Samas ei piisa ainult sellest, kui anda kassile kanafileed või puhastatud kala, kuna nii jääb osa toitaineid saamata. Vabas looduses on kassi saagiks lind või hiir, kelles on umbes 70% vett, 20% valku, 7% rasva ja 2% süsivesikuid. Superpreemium toitude valmistajad jälgivad, et kassi toit sisaldaks kõike samas vahekorras. Muidugi sama protsentuaalsusega vett kuivtoidus pole, mistõttu tuleb kassile alati lisaks ka vett pakkuda.

Toortoitlust valides pea nõu veterinaariga

Üha enam kogub populaarsust toortoit, mille peamiseks eeliseks on see, et see ei ole kuumtöödeldud, ei sisalda lisaaineid ning on võimalikult looduslähedane. Toortoidu puhul koosneb menüü värskest lihast, siseelunditest ja kontidest. Ehk lühidalt selgitatuna: kvaliteetses toortoidus on kõik see, mis ühes saakloomas on, sabast kõrvadeni. Samas suhtuvad loomaarstid sellesse pisut skeptiliselt, kuna vajalike teadmisteta võivad toortoiduga ka teatud ohud kaasneda.

Üks sage viga, mida kiputakse tegema, on see, kui ostetakse kommertsiaalset toortoitu arvates, et see ongi loomale see õige. Või antakse loomale kuumtöödeldud konte sooviga ise toortoit loomale kaussi kokku segada. Toortoidul ja toortoidul on vahe. Mitmed uuringud on näidanud, et toore toidu koostises võib olla ohtlikke baktereid, sealhulgas ka salmonellat, mis võib nii loomadel kui inimestel soolepõletikku põhjustada. Kass võib toorest lihast aga ussid saada. Seega tasub kindlasti toortoitlust valides omanikul veterinaariga konsulteerida. Pealegi oleks toortoidule lisaks vaja eraldi aineid lisada, näiteks nagu kaltsiumi, vaske, tsinki ja erinevaid vitamiine.

Kuna omanikul ei ole tihtipeale võimalik sellist valikut loomale pakkuda ja täisväärtusliku ning tasakaalus menüü koostamine võib keeruline näida, on loomapoodides juba küllaltki suur valik konserve, aga ka kuivtoitu, kus liha, juurviljad ja kõik vajalikud vitamiinid juba vajalikus koguses olemas on.