MILLISED PILDID ⟩ Kanada kass käib kadestamisväärsetel seiklustel

Bodhi omanik Michelle Gagnon kutsub neljajalgset oma seikluskassiks. Üheskoos on nad viimase kümne kuu jooksul matkanud mäestikes ja võtnud ette pikki rattasõite. Muidugi on mõlemal olemas vajalik varustus nagu päästevestid ja rakmed.

14-kuune Bodhi on meini kass ja see teeb temast üsnagi koguka ja vastupidava tegelase. See omadus sobib aga looduses matkamiseks suurepäraselt. Vaata vahvaid fotosid!