AITA ABIVAJAJAT ⟩ Kassipoiss Plutot vaevavad kõrvadel olevad moodustised

Et need Plutole liiga ei tee, tunda ei anna ja muret ei tekita, otsustati asi esialgu sinnapaika jätta ning punnide arengut mõnda aega jälgida.

Hiljuti toimus Pesaleidja kassitoas suur vaktsineerimispäev ning veterinaar viskas pilgu ka Pluto kõrvatagusele. Siis sai selgeks, et ollakse sunnitud punnikestest operatsiooni abil vabanema ning moodustised Saksamaale laborisse saatma, et selgitada välja, millega tegu on.

Pesaleidja vabatahtlikud soovivad enne anesteesiat Plutole ka vereanalüüsid teha, et olla kindel, et tema narkoosi panemine vähimalgi määral ohtlik poleks. Siis eemaldab veterinaar moodustised ning saadab need laborisse. Seejärel ootab Plutot ees taastumisaeg, mille jooksul võib ta vajada paranemist toetavat antibiootikumikuuri.

Pesaleidja vabatahtlikud on kalkuleerinud Pluto operatsioonikulud koos eelnevate uuringute ning hilisema raviga umbkaudu 160 euro suuruseks. Plutol pole oma inimest, oma perekonda. Tal on ainult Pesaleidja ja organisatsiooni toetajad. Kas me suudame teha heateo ja saata Pluto sellele operatsioonile, mida ta antud olukorras väga vajab?