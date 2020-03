PÄEVAKÄPP ⟩ Sotsiaalne Saima vajab ruttu kodu, et kassitoas tekkinud stressist jagu saada

Saima elu pole olnud kerge: enne Pesaleidjasse saabumist ootas ta oma kodu Viljandi varjupaigas, kuid nüüd kolis neiu pealinna, sest seal on suurem võimalus endale päris oma kodu leida.

Kuigi Saima elu on on olnud täis takistusi, pole Saima ennast sellest häirida lasknud, sest neiuke on väga sotsiaalne kass. Saima lubab ennast silitada ja on muidu aktiivne sell. Saimal on ütlemata äge iseloom — kuigi ta naudib silitamist ja tähelepanu, siis vahel otsustab ta sekundiga ümber ja annab sellest kahejalgsele ruttu teada. Ajab oma kulmu kortsu ja hakkab vaikselt undama. Imeäge tegelane!

Siiski on Saimal üks suur-suur mure hingel. Nimelt on Saima meeletus stressis. Kui tuli aeg Saima puurist vabapidamisruumi lasta, muutus Saima väga kurvaks. Kükitas kogu aeg ühe koha peal ja elurõõmsast Saimast polnud enam juttugi, samuti hakkas Saima meeletult kaalu kaotama.

Pesaleidja ravijuht ja juhataja reageerisid olukorrale kiiresti ning ruttu toodi Saima teiste kasside juurest ära ja nüüd pesitseb ta vaheruumis. Juba nädalaga on olukord väga palju paremuse poole liikunud, Saima hea isu on taastunud ja pahur tuju on seljatatud. Saima naudib suure padjahunniku otsas peesitamist, konserviga nuumamist ja fakti, et teised kassid teda enam ei sega. Siiski pole selline lahendus pikas perspektiivis jätkusuutlik ja Saima vajab kiiresti oma kodu.

Kui just sinu elust on puudu üks ägeda iseloomuga preili, kellega sul arvatavasti kunagi igav ei hakka, siis täida ära Pesaleidja loomasoovija küsimustik ning Saima käpahoidja võtab sinuga ise ühendust!