PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaniakist Vikerkaar ootab kedagi, kelle süda jäägitult võita

Kui Vikerkaar turvakodusse tuli, siis ei osanud vabatahtlikud oodatagi, missugust ohtu kassipiiga endast kujutab. Ta nägi välja nagu iga teine hoolealune — õrn, ettevaatlik ning ootusärev tundmatu ees — nii, nagu nad ikka esimesel päeval on.

Mõni hetk kohanemist ning see väikene Robin Hood alustas oma tööd! Juba esimesel õhtul said esimeste vabatahtlike südamed röövitud, järgmisel päeval võttis ta ette järgmised vabatahtlikud ning nüüd tundub, et Vikerkaar hakkab ka kõigi mõistust röövima, sest isegi turvakodust eemal viibides tahaks vabatahtlikud nii väga Vikerkaare juurde paitusi kinkima minna! Mis imeline jõud selle Vikerkaare sees küll on?

Tegelikult teame me ju küll — see on armastuse jõud!

Vikerkaar otsib endale päris isiklikku perekonda, kellele kogu see suur armastus kinkida! Usu meid, pärast Vikerkaarega kohtumist ei ole su elu enam iialgi sama. See on hoopis parem - täis suur armastust ja sõprust!