PÄEVAKÄPP ⟩ Punasaba on valmis paituste lõksu langema

Kassipoiss Punasaba jõudis Kasside Turvakodusse Ida-Virumaalt. Ilmselt on see väike muhedik tänaval sündinud ja kasvanud, sest inimestega on ta veel ettevaatlik, kuid huvi inimese vastu on suur. See on vaid aja küsimus, millal väike Punasaba paituste lõksu langeb.