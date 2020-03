Elva lähedalt leiti autolt löögi saanud saarmas

«Teavitaja sõnul oli loom samas asukohas juba hommikul. Esimese hooga arvas inimene, et saarmas on surnud, kuid keskpäeval uuesti mööda sõites märkas ta looma liigutamas ja otsis talle abi,» kirjeldas ühing sotsiaalmeediapostituses. «Kohale sõitsid meie vabatahtlikud, Natasha ja Airiin. Airiin toimetas abitu looma Eesti Maaülikooli Kliinikumi, Madis Leivitsa hoole alla.»

Kliinikus selgus, et tegu on isase saarmaga, kes on suure tõenäosusega saanud autolt löögi. Loomale tehti peale hoolikat kuivaks föönitamist ja valuvaigisti andmist röntgen, mille käigus tuvastati mitmeid vigastusi. Saarmal on puruks alumine lõualuu, abaluumurd ja lisaks mitu katkist roiet.