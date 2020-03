HULLUMEELNE VIDEO ⟩ Mees võttis koos koeraga ette 600-meetrise hüppe

Nimetus BASE koosneb sõnadest Building (hoone), Antenna (antenn või kraana), Span (sild) ja Earth (kalju), mis koondnimetusena tähendab maaga ühenduses olevatelt objektidelt hüppamist. Just selle lõbuga Kazuza ja tema omanik Bruno Valente tegelevadki, vahendab Daily Mail.

Valente sõber Jokke Sommer, kes mehe ja tema lemmiku hüpet filmis, nentis, et Kazuza on maailma kõige õnnelikum koer. Valente enda sõnul tekis mõte koer hüppama kaasa võtta olude sunnil — mehel polnud lihtsalt kohta, kuhu lemmik selleks ajaks jätta. Seetõttu muretseski ta kutsale spetsiaalsed rakmed ning kuna esimene hüpe õnnestus, on nad hobiga jätkanud.