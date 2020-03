SOS ⟩ Eesti üks suurimaid loomade varjupaiku vajab abi võitluses kassikatku vastu

Pesaleidja juhataja Johanna Miedeli sõnul oli viiruse peiteaja tõttu raske arvata, et kasse viirus kimbutab. «Parvoviiruse peiteaeg võib olla kuni kaks nädalat. Test tuvastas viiruse siis, kui loomad olid juba sellises seisus, et vajasid kohest kliiniku abi. Kassid varjavad oma haigust ja halba olekut viimse hetkeni ning näitavad seda alles siis välja, kui asi on halb. Sellest ka nii suur haiguspuhang,» ütles Miedel.

Pesaleidjas on olnud kindel nõudmine, et kõik kassitoa kassid on alati vaktsineeritud. «Me ei ole selles osas järeleandmisi teinud, sest teame, et vaktsiin on ainus asi, mis päriselt viiruste ja kurjade haiguste vastu aitab. Loomulikult ei ole vaktsiin absoluutselt kõikide haiguste ja kõikide tüvede vastu, ent annab natukenegi kindlustunnet,» lisas Miedel.

Koostöös erinevate kliinikute ja veterinaaridega on ühiselt jõutud otsusele teha tervele kassitoale ja kõikidele kassidele uus vaktsiin ning selle kordus kuu aja pärast. Senimaani on kasutatud Feligeni kompleksvaktsiini, mis on paljusid kasse aidanud. Nüüd soovitakse vaktsineerida Purevax vaktsiiniga.

«Kui Feligen on elus vaktsiin, siis Purevax on surmatud vaktsiin ja nii riskime palju vähem kiisude eludega. Elusa vaktsiiniga on oht, et kui kiisudel on mingi viirus või haigus all, ei pruugi tema organism vaktsiiniga suuta võidelda. Seetõttu oleme leidnud, et meie kiisude jaoks on kõige ohutum ja samas tõhusam Purevax vaktsiin.»

Hetkel on suudetud kõik kliinikuarved tasuda, kuid vaktsiinide tellimiseks hetkel vabad vahendid Pesaleidjal puuduvad. Hinnapakkumine vajaliku koguse dooside jaoks on 4500€, mida vajavad umbes 200 kassi.

Pesaleidja tegi Facebookis avaliku üleskutse annetuste kogumiseks, millele reageerisid mitmed aitajad. Näiteks annetas vanapaberist ja papist biolagunevaid lemmikloomatooteid valmistav ettevõte EcoPetBox Pesaleidjale kasutamiseks kui ka uutele peremeestele jagamiseks 64 komplekti kolmeseid liivakaste, 19 liivakotti, 100 toidunõud ja 45 lahtist liivakasti. Järgmisel kuul on plaanis Pesaleidja varusid veelgi täiendada.

EcoPetBoxi kaasasutaja Jörgen Sildvee sõnul otsustas EcoPetBox Pesaleidjale appi rutata, sest nende toodete iganädalasel vahetamisel väheneb oluliselt bakterite ja haiguste levik. «Lisaks sellele, et biolagunevad tualetid aitavad haigusi vähendada, on seda ka inimestel ja loomadel hügieeniline kasutada. Pesaleidja üleskutse kõnetas meid ja me proovime loomi igal võimalikul viisil aidata. Oleme võtnud selle oma missiooniks,» sõnas Sildvee.