Loomasõbrad kahtlustavad, et Pirital tegutseb koeramürgitaja

Mupo Pirita piirkonna peainspektor Anne Järve kinnitas, et temani temani sellist infot või kaebust jõudnud ei ole. Tema sõnul võib tegemist olla närilistega kimpus kinnistuomanikuga, kes on ette võtnud omaalgatusliku tõrjeaktsiooni, sest talv on olnud erakordselt soe ja hiiri-rotte palju liikvel.

«Korraliku toidukoolituse läbinud koerte puhul pole sellises olukorras vaja muret tunda,» sõnas Järve. «Hästi õpetatud koer ei võta toitu maast ega võõra käest. Kõige õigem – hoidke loomad rihma otsas ning jälgige nende käitumist. Aias lahtiselt jooksvate koerte puhul aga peab olema tagatud see, et nad sealt välja ei pääse.»

Järve sõnul on Pirita piirkonna inspektoritel hoopis suurem probleem koeraomanikega, kes tänaval oma lemmikud teiste koertega sotsialiseerima lasevad. «Ei ole vaja koeri rihma otsast lahti lasta või neid rihma otsas jalutavatele loomadele ligi lasta. Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus rihma otsas sotsialiseerivad koerad purelema lähevad või teise koera omanikku ründavad. Me ei väsi kordamast – teie muidu üliarmas ja vagur lemmik võib käituda täiesti ettearvamatult ja kas ise rünnata või oma käitumisega provotseerida teise looma ründe. Kevad on samahästi kui käes ja koertel algamas jooksuaeg. Sel perioodil tuleb koertega olla eriti ettevaatlik ja tähelepanelik.»