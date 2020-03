Tartu kuulus lillepotipart on taas haudumisega alustanud

Tartu kesklinna McDonaldsi ees lillekastis mitmendat aastat pesitsev sinikael-part on taas alustanud haudumisega. Paljudele loomaliikidele on linnakeskkond juba tavapärane elukeskkond. Haudeperiood kestab umbes ühe kuu. Pardipere jõkke liikumise aeg leiab aset märtsi lõpus, mil inimestel tuleb pesakonna liikumise suhtes olla eriti tähelepanelik.

Olgugi et veelinnud, hauvad pardid tihti oma pojad välja veekogudest kaugel eemal. Pardid on pesahülgajad, mis tähendab seda, et peale poegade munast koorumist ja sulgede kuivamist lahkuvad nad ema juhendamisel pesast ja alustavad teekonda sobiva veekogu suunas. Kuigi linnupojad näivad abitud, on nad tegelikult hästi liikuvad ja vastupidavad.