Päevakäpp ⟩ Kilpkonnakarva kassipiiga Nele päästeti kurvast kolooniaelust

Nele on kahe kuuga näidanud, kui lustlik ja uudishimulik võib üks väikene kassipreili olla. Kuigi Nele inimest veel veidi pelgab, on kaugelt näha, et huvi inimese vastu on tal suur. Nele piiluks inimest päeval ja ööl! Tema ei mõista üldse, miks need inimesed küll kahel käpal kõnnivad ning niimoodi imelikult muudkui mäuguvad. Ja vähe sellest, inimesed käivad ka konservi kaussi panemas ning teevad pai!