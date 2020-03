Päevakäpp ⟩ Muhe ilveskass Kirsi otsib sooja päriskodu

Vahval Kirsil on veel magusam iseloom kui kirssidel. Ta on lihtsalt nii värvikas, sõbralik ja muhe isiksus, et temaga koos saab igast päevast kõige mõnusam päev! Katsu sa vaid Kirsi juuresolekul kurb olla, ta toob automaatselt suunurga ülespoole, nii et enesele märkamatagi oled varsti õnnest segane ja põsed valutavad. Ikka naeratamisest!

Ja paivõlujõudu mõistab Kirsi ka. Oi, kuidas mõistab! Pigem tekib vahel küsimus, et kas Kirsi on äkki sõltuvusse sattunud ning peaks talle võõrutust tegema. Aga kuidas sa ütled ühele koduta kassile, et paitused on tänaseks otsas? Ei ütlegi! Ja nii siis muudkui paitadki ja paitadki ja paitadki, kuni järsku on ööst saanud hommik, sest Kirsi kaisus võib märkamatult unne vajuda.