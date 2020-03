LÄBIMURRE ⟩ USAs nägid ilmavalgust maailma esimesed kunstliku viljastamise teel sündinud gepardid

Kutsikad 19. veebruaril ilmale toonud Izzy jaoks on see esimene emaroll, kuid oma tööga saab ta suurepäraselt hakkama. Poegade bioloogiline ema on aga gepard Kibibi, kelle munarakke viljastamisel kasutati.

Kaks päeva pärast sündi läbisid väikesed gepardid esmase tervisekontrolli, kus tehti kindlaks, et üks neist on emane ja teine isane. Mõlemad joovad isukalt emapiima ja kaaluvad vastavalt 350 ja 480 grammi, kuid kosuvad iga päevaga.

Columbuse loomaaia esindaja Randy Junge sõnas, et kutsikate sünd on suureks läbimurdeks ning töö käigus kogutud teadmised on tähtsad, et liigi säilimisele kaasa aidata.