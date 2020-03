Plaanid koos koeraga treenida? Loe, mida talle varuma peaksid

Liikumine on koerale äärmiselt oluline. Aktiivne tegevus ja pikad jalutuskäigud tagavad su sõbrale hea tervise. Pealegi aitab see tal energiat kulutada. Vastasel juhul võib loom endale ise tegevust otsima hakata, mis väljendub näiteks selles, et ta hakkab aias auke kaevama, jalanõusid ja elamist närima – kõike seda tegema, mida ta tegelikult teha ei tohiks.

Kui palju vajab koer liikumist?

See sõltub ennekõike sellest, milline on looma füüsis. Suurem ja noor koer vajab kindlasti pikemaid matku kui väikest tõugu vana koer, kes ei jaksa enam palju käia. Näiteks keskmise aktiivsusega terve ja noor koer võiks jalutada vähemalt viis kilomeetrit päevas. Lihtne viis, kuidas aru saada, kas lemmikule jalutuskäigust piisas või ei: kui ta on jalutuskäigult tagasi tulles veel energiline ja tahab mängida, siis tõenäoliselt ei olnud jalutuskäik kuigi pikk.

Vali õige varustus

Parim lahendus, kuidas te mõlemad liikumisest kasu saaks, on minna koos näiteks jooksma. Jooksmine on miski, mida armastab iga koer. Küll aga tasuks alustada väiksematest vahemaadest ja rahulikumast tempost, sest nagu inimestegi puhul, ei pruugi koera lihased kohe suureks pingutuseks valmis olla. Samuti on oluline mõelda õige varustuse peale, et jooksust saadav kasu oleks maksimaalne. Ja seda teie mõlema jaoks.

Võid ju mõelda, et paned lemmikule tema tavapärase jalutusrihma ja sellest piisab, aga tegelikult on tänapäeval juba suures valikus spetsiaalset varustust nii lemmikuga jooksmiseks, kui muudeks aktiivseteks tegevusteks. Tavaline rihm võib katki minna või lemmikut pooma hakata, samas kui spetsiaalsete trakside, rihmade või matkavööde valmistamisel on mõeldud just sellele, et need oleks vastupidavad ja praktilised ning sobiks nii võistlustasemel kui ka hobi korras sportimiseks, oleks kerged ja mugavad ega piiraks ei sinu ega koera liikumisvabadust.

Pealegi, kui rihm on liiga lühike, võib loom tirima hakata ja nii ei tule trennist midagi välja. On muidugi ka koeraomanikke, kes eelistavad treenimas käia hoopis rihmata, kuid tasub teada, et sellel on siiski äärmiselt oluline roll, sest liiklus, jalakäijad ja teised koerad võivad su neljajalgse sõbra tähelepanu haarata, mistõttu ei ole jooks enam meeldiv teie kummagi jaoks. Kui tahad joosta nii, et käed oleks vabad, proovi jooksuvööd.