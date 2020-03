Päevakäpp ⟩ Pea neli aastat oodanud Indi kodu ei paista kusagilt

Oli selge, et Indi on sündinud ja kasvanud tänaval ning tema kokkupuuted inimestega olid olnud vaid halvad. Ta ei teadnud veel, et inimene võib olla ka hell ja hea, et inimene võib paitada ja kaissu võtta. Et inimene võib hoolida ja armastada. Armastada just Indit!

Esialgu tundus suur armastus Indi jaoks täiesti võimatu. Kas tõesti võib keegi ka temast hoolida? Kas tõesti on maailmas keegi, kes hoopis hoolib ja armastab? Nüüd hakkab Indi ka ise seda uskuma. Indi on alati esimeste seas Turvakodusse tulijaid tervitamas. Alati on ta söögikausi ees kõige esimene ning head ja paremat Indile pakkudes, on kassitirts nõus, et ehk ta võiks isegi sulle oma südame kinkida. Kui sa annad kanafileed, siis järelikult pead lugu heas toidust ning hea toit on see, millega Indi südant saab võita. Öeldakse, et armastus käib kõhu kaudu ning Indi on sellega sajaprotsendiliselt nõus!