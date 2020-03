Ära tee karuteenet! Hoia karupesast eemale

Pruunkaru poegib iga kahe kuni kolme aasta tagant. Pojad sünnivad tavaliselt jaanuaris-veebruaris. See tähendab, et tänavused pojad on juba sündinud ning mõnedel neist on ka silmad juba avanenud. Sündides on pojad pimedad, karvadeta ja kaaluvad umbes 400–600 g. Pesasse jäävad pojad umbes neljaks kuuks, imetamine kestab kuni viis kuud, mille järel on pojad 7–9 kg raskused. Emaga kokku jäävad pojad veel 1,5–3,5 aastaks.

Erinevalt lasteraamatutes kirjutatust ei talvitu Eestis karu koopas. Tema talvitumiskoht võib olla noorendikus, kuuse, langenud puu või okste alla rajatud pesa, mis on vooderdatud kuluheina ja samblaga.

Karu pesa ei ole looduses lihtne märgata. Kuna ema pesast väljas ei käi, puuduvad selle ümbrusest ka äratuntavad jäljed või teerajad. Inimese lähenedes võib aga ema pesa hüljata ja põgeneda, sellisel juhul tuleb inimesel sealt kiiresti lahkuda. Kindlasti ei tohi pesa lähemalt uudistama minna ega seal olevaid karupoegi katsuda. Vaid nii säilib lootus, et ema naaseb pesa ja poegade juurde. Nüüd, kus karupojad kannavad juba veidi kaela ning talv on pehme, võivad pojad üle elada ka paaripäevase emast eemaloleku.

Kindlasti ei tohi poegi pesast kaasa võtta. Kunstlikes tingimustes üles kasvatatud karud ei karda inimest. Meenutades inimeste seas kasvanud ja eelmisel aastal üle Eesti-Vene piiri tulnud Poljat ja Prošat, ei saa sellised isendid looduses hästi hakkama ning muutuvad paratamatult nuhtlusisenditeks, kes püüavad toitu inimese juurest leida. Nii kurb kui see ka ei ole, on sellised isendid tulnud hukata, sest karu on metsloom, kelle käitumine on ettearvamatu ja võib muutuda inimestele ohtlikuks. Varasematel aastatel on püütud sellistele loomadele leida koht kas loomaaias või loomapargis, kuid paraku ei ole Eestis ega lähiümbruses sellist võimalust leidunud.