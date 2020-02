Loomakaitsjad võtsid Ülemiste keskuse ees kerjanud mehelt ära kaks kutsikat

«Koertel ei olnud ees ei juua ega süüa. Loomad lamasid õhukese kaltsu peal kui surnud,» kirjeldas ELL sotsiaalmeedias olukorda, mis andis alust arvata, et kutsikad olid uimastatud. «Kui vabatahtlik läks koeri konfiskeerima, siis seletas poola keelt kõnelev mees midagi kiibist ja dokumentidest. Kui palusime tal lahkelt koos kliinikusse tulla, et kõike seda kontrollida, ta keeldus.»

Üks kutsikatest suutis läbivaatuse ajal silmi vaevu lahti hoida, teine oli veidi erksam. Küll aga on loomakaitsjatel alust arvata, et lugu ei pruugi veel lõppenud olla ning pole välistatud, et mees koos uute koertega välja ilmub. Tänagi istus kerjus Tartu Kaubamaja ees, seekord siiski ilma neljajalgsete kaaslasteta. Sarnastest võimalikest petturitest ootab ELL teateid numbrile 51946146, et vajadusel kohale minna ja loomade olukorda kontrollida.