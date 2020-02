PAKU KODU ⟩ Loomakaitse Liit päästis aastaid väikeses aiakeses virelenud koera

Kuuti või muud sooja pakkuvat ehitist aias ei olnud, magamisasemeks üksnes euroalus, seltsiks üksindus. Lähedust ja kodusoojust Minnile ei pakutud, rääkimata paidest või kallistustest. Oli hetki, kus Minni ei saanud igapäevaselt ka süüa. Ka nime ei vaevunud sellele ilusale hingele keegi panema.

Eelmisel nädalal Minni päästeti, viidi pessu ja transporditi seejärel Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) hoiukodusse, kus ta sai üsna ruttu ka nime. Koheselt selgus, et algselt väga uje ja pelglik koeratüdruk on tõeline sõber ning armastab inimest ja kallistusi. Minni poeb sülle ja hoiab kõvasti käppadega kinni, justkui kardaks, et rohkem enam ei tulda. Pärast kallistusi ja paisid jookseb aktiivne koeratüdruk hullunult edasi-tagasi ja ei tea, mida õnnest ära teha ning hüppab uuesti sülle. Minni on rõõmus iga hetke üle, mille saab veeta hoiukodus koos inimestega.

Minni jumaldab inimeste seltskonda FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Kahjuks peab Minni ka hoiukodus olema eraldi õueaedikus, mis on küll oluliselt suurem ja puhas ja kus on ka varjualune, sest seal on ka palju teisi koeri, kes veel uue asukaga harjunud ei ole. Kuigi Minni saab hoiukodus hoolt ja armastust, vajab ta rohkem tähelepanu ning ootab endiselt pikisilmi oma inimest, kes teda päriseks oma pereliikmeks tahaks.

Minni annaks vastu armastust, palju armastust — seda jätkub temas suurel hulgal, vaatamata kurvale ja üksildasele minevikule ning sellele, et Minnil on tuhat põhjust, et inimest mitte usaldada.

Minnist teame praegu nii palju: Ta on põlvekõrgune, ca viieaastane energiline koeratüdruk;

Ta tahab väga, väga, väga inimese lähedust;

Kuna ta on pikka aega vangistuses elanud, on ta

natuke tormakas, ent kindlasti õpetatav ja rihmas käib väga hästi;

Mõned koerad talle meeldivad, mõned mitte, kiisude vastu tunneb huvi, kuid ei tea veel, kuidas omavahel hakkama saaksid;

Ta pelgab veidi meesterahvaid ja äkilisi liigutusi, naisterahvad väga meeldivad;

Lapsed on tema jaoks uus ja arusaamatu nähtus. Nende kiired liigutused võivad teda ehmatada ja ta võib hirmust uriseda. Samas on roninud lastele sülle ja tahtnud olla läheduses. Ta alles õpib lapsi tundma, kuid väikeste lastega peredesse teda esialgu anda ei soovita.