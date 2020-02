Jõhkard jättis Mulgimaal metsa alla pesakonna kassipoegi

«Mulgimaal oli taaskord metsa alla poetatud pisike kiisupere. Üks neist oli kahjuks alajahtunud ja jõudis juba enne abi vikerkaare taha,» jagas Loomapäästegrupp sotsiaalmeedias, lisades, et ülejäänud kolm kassipoega pidasid vastu, on nüüdseks veterinaari külastanud ja kosuvad jõudsalt.

Kõik kassipojad on vaevu kuuvanused ning neist ühe silm on raskelt põletikuline. Küll aga peaks see ravile alluma ning silma eemaldamine on vähetõenäoline. Kui kassipojad on terveks ravitud ja piisavalt vanad, hakatakse neile otsima päriskodusid.