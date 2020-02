PÄEVAKÄPP ⟩ Pelglik Liise on südames suur paifänn

«Ma olen loomu poolest arg, ma igaks juhuks kardan kõike. Välja arvatud siis, kui see, mida kartma peab, on hoopis meeldiv. Ja see paikäsi, mis minu suunas tuleb… oi, oi, hirmus, oi, oi, kahtlane, oi, hmm, polegi nii hirmus, oi, urr-murr, tundub et hoopis mõnus, oi väga mõnus! Hei, kuule, miks sa oma paikäe teise kassi juurde viid? Too tagasi oma käsi! Too tagasi! Rohkem paisid on vaja!

Teised kassid siin Turvakodus räägivad, et kõige rohkem paisid saab päriskodus ja et seal ei pea paikäe pärast teiste nurrikutega konkureerima. Teadjad kassitädid ütlevad, et päriskodu-inimene on kassi omand. Ja et tark kass keerab inimese käpa ümber ja siis inimene muudkui tantsib tema nurru järgi.

See kõlab küll väga meeldivalt — kas tõesti selline asi on võimalik? Et kõikvõimas inimene teenindaks isegi sellist arga ja tagasihoidlikku kassi nagu mina? Kas ma olen ikka seda väärt?

Aga teised kassid ütlevad, et olen! Et kõik kassid on sündinud inimesi valitsema ja et inimkonna peamine eesmärk ongi kasse teenindada. Lase endale pai teha, ütlevad nad, see hüpnotiseerib inimese ära ja siis ta on eluaeg sinu teener!

Aga mina tegelikult ei taha kedagi hüpnotiseerida. Ma tahaks lihtsalt, et see õige inimene märkaks kui ilus ja hea ja armas ma olen ja hakkaks mind armastama. Ja mina armastaks teda, poeks põue ja sülle ja südamesse.»