PÄEVAKÄPP ⟩ Kassipoiss Miki kehas põksub tõelise eestlase süda

Miki leiti tänavatelt ekslemast, kuid õnneks sai ta õigel hetkel turvakodusse toimetatud. Nüüd avastab väikene kassipoiss hoiukodus maailma ning vaatab, mismoodi see kodukassielu ikka käib. Vaja on ju teha ettevalmistusi selleks ajaks, kui ta ise päris oma koju läheb.

Miki on kassipojale kohaselt lustlik ja energiline väike pätt, kes päevast päeva uusi asju õpib. Kõik mänguasjad on uued ja huvitavad ning iga inimenegi on uus ja huvitav. Külalistega on Miki nagu üks tõeline eestlane - algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Nii siis juhtubki, et esialgne pelgus vahetub suure lusti ja tralliga.