NILO LUGU ⟩ Õnnetul kombel pooltest hammastest ilma jäänud Nilo suudab nüüd elu nautida

Ühel hetkel avastasid Pesaleidja vabatahtlikud, et Nilo igemed on tohutult punetavad. Kassipoiss läks puuri antibiootikumiravile, kuid see ei aidanud absoluutselt. Kliinikusse tehtud visiit andis murele juurdegi — määrati veel üks antibiootikumikuur, ent öeldi, et kui see ei aita, läheb Nilo hammaste eemaldusele. Ja nii see oligi: Nilo suust eemaldati 14 hammast!