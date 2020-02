Koera tühi kõht lõppes omaniku jaoks 2300-eurose kliinikuarvega

USAs Atlantas elav Shelby Ann Perry võttis ühel õhtul oma kihlasõrmuse sõrmest, et see patsi punumise ajal tema juustesse ei takerduks. Ühel hetkel märkas naine, et tema kõrval põrandal lesival mops Patrickul tundus midagi suus olevat. Koera hammaste vahelt midagi ei paistnud, kuid oma õuduseks avastas Perry, et tema kihlasõrmus oli kadunud.