LUSTAKAS KLIPP ⟩ Vannipommi nägemine valmistas kassile paraja ehmatuse

19. veebruaril toimetas Chicagos elav 30-aastane Dyan Jorgensen vannitoas, seltsiks kass Lily. Kui kätte jõudis aeg vannivette panna vannipomm, mis valjult kihisema hakkas, tekitas see kassis suurt segadust. Ülima ettevaatlikkusega piilus Lily üle vanniserva ning leidis siis, et parem on imelikust asjast eemale hoida.