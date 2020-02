Sinu kassil on diabeet? Loe, millega arvestama peaksid

Kui inimestel jaotatakse diabeeti viide erinevasse klassi, siis DVM Julija Abrami sõnul on koertel ja kassidel esinevat diabeeti raske klassifitseerida päris samade kriteeriumide alusel, sest neile tehakse vähem vereteste ja I ning II tüübi diabeeti on raske kliinilise pildi põhjal eristada. Seda peamiselt ka seetõttu, et koerte ja kasside pärilik ajalugu on enamasti teadmata. Seega jaotatakse lemmikutel esinevat diabeeti valdavalt esimeseks ja teiseks tüübiks, kus koertel esineb peamiselt esimese tüübi diabeet ja kassidel teine.

Kuna kasside diabeet sarnaneb inimeste teist tüüpi suhkruhaigusega, siis on ka sümptomid sarnased: suurenenud janu, sage urineerimine ja järsk kaalulangus, ehkki sageli võivad diabeedi sümptomid jääda märkamatuks. Eriti kasside puhul, kes niigi kipuvad oma tervisehädasid viimase hetkeni varjama. Aga sümptomid võivad väljenduda ka suurema nälja ja kurnatuse näol. Ka see, kui kass on hakanud liivakasti kõrvale häda tegema, võib probleemile viidata. Seega ole tähelepanelik ja reageeri. Kõrge veresuhkru taseme pikaajaliste tüsistuste hulka kuuluvad erinevad südamehaigused, insult ja diabeetiline retinopaatia, mis omakorda võivad põhjustada neerupuudulikkuse ja tagajäsemete nõrkuse.

Miks kassidel diabeet tekib ja kuidas sellega toime tulla?

Diabeet tabab enamasti pigem vanemaealisi kodukasse. Suurimaks põhjuseks on peamiselt ülekaalulisus ja vähene aktiivsus, aga on täheldatud ka, et enamasti diagnoositakse haigus pigem isastel kassidel, kes on kastreeritud.

Kuigi diabeet on tõsine haigus, saab Abrami sõnul õige tegutsemise korral selle väga edukalt kontrolli alla. Parimal juhul võib isegi kaduda vajadus insuliinisüstide järele. Seega on tähtis lemmiku regulaarne tervisekontroll, et oht võimalikult vara avastada.

Kui aga loomal avastataksegi diabeet, siis on äärmiselt oluline omaniku järjekindlus ja pühendumus. Kindlasti ehmatab selline diagnoos ära iga loomaomaniku ja erinevad protseduurid tekitavad loomale stressi, kuid tegelikult ei ole diabeedihaige kassiga tegelemine nii õudne, kui esialgu tunduda võib. Oluline on ise rahulikuks jääda ning järgida järgnevaid nõuandeid.