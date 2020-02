Koduõuele jalutanud luige suhu oli kinni jäänud kalapüügilant

Metsloomade ravimisele spetsialiseerunud loomarst Madis Leivitsa sõnul tekitas selline vigastus linnule püsivat valu ning õigeaegse ravi andmata jätmise tagajärjel tekkis ka püsiv lennuvõimetus. Vigastust saanuks õigeaegsel sekkumisel ravida, või perspektiivituse korral eutaneerida, et säästa lindu asjatutest piinadest. Vigastatud loomade ravi on mõttekas vaid siis, kui sellega suudetakse taastada tema eluvõime ning iseseisev toimetulek.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne looma ellu sekkumist tuleb olla veendunud, et ta on tõesti vigastatud. Kui näed selgelt, et loom on hädas ja vajab spetsialisti abi (mis väga tihti pole nii), anna temast teada Keskkonnainfo tasuta telefonil 633 1313 või tasulisel lühinumbril 1313.