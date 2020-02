Huvitav teada: viis kasside kohta käivat müüti, mis tegelikkuses tõele ei vasta

Kuivtoit on hea kasside hammastele

Kasside hambahügieeni eest hoolitsemiseks on vaja teha enamat, kui neile kuivtoitu anda — sa ju ei söö oma hammaste puhastamise nimel näiteks müslit. Kuivtoit ei tohiks olla ka ainuke asi, mida kassid söövad, sest see sisaldab tavaliselt vaid seitse kuni kümme protsenti vett ning vaid kuivtoidu söömine võib kassile kaasa tuua veepuudulikkuse ja neeruprobleemid.

Kui sa muretsed aga oma neljajalgse sõbra hammaste seisukorra pärast, aitab nende regulaarne harjamine olukorda parandada. Kassi hambapesuga harjutamine võib küll aega võtta, aga neile mõeldud hambapasta on hea maitsega ja teeb kogu protsessi vähem vastumeelseks. Kindlasti ei tohi kassi hammaste pesemiseks kasutada inimestele mõeldud hambapastat.

Lisaks hambapesule on kassiomanikel valikus ka erinevad suuspreid ja geelid. Samuti oleks hea, kui kass vähemalt kord aastas regulaarses tervisekontrollis käiks.

Kukkuv kass maandub alati käppadele

Kasside oskus oma keha õhus pöörata ja käppadele maanduda on teadatuntud, kuid igas olukorras see ei toimi. Siinkohal mängib suurt rolli kõrgus, kust kass alla prantsatab. Pööramiseks vajavad nad vaid mõnda sekundit ning seetõttu annab kõrgem kukkumine vajalikku aega keha õigesse positsiooni sättida ja käppadele maanduda. Iseasi on aga see, kui kõrgelt kukkumine toimub — mida suurema jõuga kass maapinda puudutab, seda suurem on oht vigastuste tekkeks ja surma saamiseks.

Lehmapiim on kassidele hea

Nagu paljud inimesed, on ka kassid halva laktoositaluvusega ning lehmapiima seedimine põhjustab neile suurt vaeva. Kui sa aga kassile siiski piima pakkuda tahad, vali selleks pastöriseerimata kitsepiim, mis sisaldab seedimisele kaasa aitavaid ensüüme.

Värske kitsepiim aitab ka väidetavalt põletiku vastu, tugevdab immuunsüsteemi ja mis kõige tähtsam — kassid armastavad selle maitset.

Kassi küünte eemaldamine on ohutu

Küünte eemaldamist ei tasu segi ajada nende lõikamisega — küünte eemaldamine on amputatsioon ning seda taunitakse laialdaselt. Paljudes riikides on tegu illegaalse protseduuriga. Küünte eemaldamine on kassile traumeeriv kogemus ning põhjustab talle nii füüsilisi kui emotsionaalseid kannatusi. Küünteta kass ei saa end ka võimalike ohtude eest kaitsta.

Küünte eemaldamisele on mitmeid alternatiive, millest tavaliseim on nende regulaarne lõikamine. Samuti on loodud spetsiaalsed küünekatted, mis kassi küüneotstele paigutatakse ning tal mööblit kraapida ei lase.

Kõik kassid lähevad naistenõgesest hulluks