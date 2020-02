FOTOD ⟩ Lasnamäelt leiti võltsitud paberitega tõukasse paljundanud loomavabrik

Osa kasse oli vabrikant juba magama pannud või linna peale laiali «poetanud». Õnneks jõudsid vabatahtlikud omanikuga peale pikki läbirääkimisi kokkuleppele, et ta loovutab kassid nende tapmise asemel Cats Helpile. Seega asuti neid ära tooma. Korteris avanev pilt võttis aga sõnatuks.

Paljud kassid elasid mitmekesi väikestes puurides, liiva asemel vedelesid liivakastides haisevad ajalehed. Kõik kassid olid mustad, räpased, nende küüned ebaloomulikult pikad — näha oli, et kassid polnud vabalt liikuda saanud. «Kõige kohutavam oli aga see, kui me kassid puurist välja lasime: nad ei osanud põranda peal käia,» nentis MTÜ liige Liivi Kassihhin. «Põrand oli nende jaoks midagi uut - nad astusid sellele ettevaatlikult, enne käpaga katsudes, nagu see oleks märg.»

Millal need loomad viimati normaalselt süüa said, on Kassihhini sõnul omaette küsimus. Teadaolevalt toideti neid kõige kehvema toiduga ning ka loomakliiniku arstide sõnul on kassidel vitamiini- ja tauriinipuudus, mida saab tasakaalustatud ja kvaliteetsest toidust.

Pea kõik kassid oli emased ning mitu korda aastas tootnud sadu poegi, keda tõupaberiteta odavama tõukassi soovijatele erinevate portaalide kaudu edasi müüdi. Cats Helpi vabatahtlikele avanes loomavabrik selle kõige jubedamal kujul — võimalikult suure kasumi teenimiseks olid kulud looomade peale hoitud võimalikult madalad. Kassid ei saanud liikuda, korralikku toitu, ussirohtudest, vaktsiinidest ja kiipidest rääkimata.

Emased kassid olid pandud poegi tootma senikauaks, kuni nende organism kurnatusest alla andis ja nad surid. Äritseja jutust selgus ka tõsiasi, et kui mõni kassipoeg polnud olnud piisavalt tõulaadse välimusega või muidu tõbisem, oli ta läinud otse prügisse. Sest prügi ta ju oli - tema eest raha poleks saanud.

Tegutseda tuli kiiresti

Kuigi esialgu plaanisid päästjad lihtsalt olukorda kaardistada ja hoiukodude leidmiseni ära tuua vaid mõned loomad, sai kiiresti selgeks, et viivitada võimalik ei ole. «Tõime sealt kohutavast kohast ära kõik 17 õnnetut tõulaadset kassi. Peale vaadates ei saa tõesti aru, et tegemist ei ole tõukassidega, aga just sellepärast neid niimoodi müüa saigi,» selgitas Kassihhin.

Kuna aga sellist arvu kasse pole üleöö võimalik kuskile majutada, võeti kiiresti ühendust loomakliinikutega. Appi tuli tervelt neli Tallinna loomakliinikut, kus mõisteti koheselt olukorra tõsidust.

Kasside kehadel on mitmeid haavandeid ja vigastusi. Eriti murettekitav on pärslaselaadsete kasside olukord, sest nende pikk karv on olnud täiesti hooldamata. Nüüd saavad nad kõik kliinikutes vajalikku ravi ning lisaks ka parasiiditõrjed ja kiibid. Ja mis peamine — nad saavad ka kõik steriliseeritud. Mitmed kassid vajavad ka osalist hammaste eemaldamist, sest vitamiinide ja toitainete vaene toitumine on jätnud oma jälje.

CATS HELP MTÜ VAJAB KIIRESTI KÕIKVÕIMALIKKU ABI Kassidele on hädasti vaja kvaliteetset ja vitamiinirohket toitu;

Suure tänuga võetakse vastu ka kassiliiva ja liivakaste, kassipesasid ja kratsimisaluseid ehk kõike, mida tavalised kodukassid vajavad ja kasutavad, aga mida need õnnetud veel kunagi elus näinud ei ole;

Kõik kassid vajavad uusi kodusid, kus neid hoitakse ja armastatakse. Hetkel on kassid kliinikutes ning puudub täpne info nende vanuse ning tervisliku seisukorra kohta;

Väga on vaja annetusi, et tasuda 18 kassi steriliseerimisoepratsioonid, kiibid, parasiiditõrjed, paljude loomade haava- ning hamba-ja muu ravi. Kõige kogumaksumust on raske ette kujutada.

Kui soovid aidata kliinikuarvete tasumist, saad seda teha pangaülekandega:

MTÜ CATS HELP

EE742200221071322431

«Kassivabriku kassid»