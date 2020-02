KEVAD KÄES ⟩ Riia loomaaia filiaalis ärkasid karud talveunest

Cīruļi loomaaia kolm karu magasid vaid kaks ja pool kuud, vahendab TVNET . Tegemist on ühe perega — 25-aastased vanaloomad Tom ja Tina ning kaheksa-aastane tütar Ace.

Looduses kestaks metsaottide talveuni oktoobri lõpust kuni märtsi või aprillini ning kuna Läti metsades pole veel karusid silmatud, võib eeldada, et nende uni veel kestab.

On võimalik, et ka Cīruļi loomaaia karud sätivad end taas uinakule. See aga nõuab ilmade jahedamaks minekut ning võimaldab neile heal juhul mõned nädalad lisapuhkust.