IMEARMAS KLIPP ⟩ Jääkaru Nora võsukesest sai avastusretkel olles mudakaru

Mängulusti on jääkaruplikal küllaga: tore on mudas püherdada, käppasid vette kasta ja nii kiiresti kui võimalik ringi tormata. Muidugi väsitab see looma ühel hetkel ära ning siis ajab Nora võsukese privaatsetesse tagaruumidesse, et koos uinak teha.