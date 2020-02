Vigastatud koera omanik otsib lahtise koera jalutajat

«Merko hoone poolses raja otsas näen läbi puude, et mees sõidab rattaga ees ja koer sörgib järgi. Leidsin, et on parem kui põikan metsa alt läbi ja väldin neid. Metsa all näen, et koer suundub meie poole, valisin teise suuna aga koer jõudis meieni ja ründas minu koera hammustades seljast. Kuna mu koer on vana ja liikumine raskem, siis vastu ta rünnata ei saanud ja suruti ründaja poolt kergelt maha,» kommenteeris ta.