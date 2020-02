Pappkastist leitud hüljatud kutsikad osutusid metsloomadeks

«Baribalide nägemine siin piirkonnas ei ole iseenesest ebatavaline» sõnas Camdeni maakonna šerif Kevin Jones CNN-ile. «Küll aga on veider leida karupojad, kes on kampsuni sisse sooja mässitud ja kellegi aeda jäetud.»

Jones selgitas, et karude leidja sõnul oli too lühikeseks ajaks kodust lahkunud ning kui ta tagasi tuli, oli verandal võõras kast. Ta ei saanud aga aru, et kutsikate asemel olid kastis karupojad.