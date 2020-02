Tavatu vaatepilt: kahe pea, kahe suu ning nelja silmaga vasikas

Kuna vasikal on kaks keelt, siis ei ole ta suuteline emapiima ise kätte saama ning Bhaskar peab teda iga päev pudelist toitma. Ja kuigi hetkel läheb nii emal kui ka vasikal hästi, siis on noore lehma tulevik äärmiselt ebakindel. Siinkohal ütlus «kaks pead on parem kui üks» kahjuks paika ei pea.