Prantsusmaal tuvastati marutaudijuhtum

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise projektijuhi Enel Niine sõnul näitab see juhtum selgelt, kui ohtlik on teadmata päritoluga lemmiklooma riiki toomine. «Prantsusmaa on tunnistatud marutaudivabaks maaks nagu ka Eesti, kuid antud juhtumi valguses saab taas kord nentida, et seda staatust on väga lihtne kaotada,» selgitas Niin.

«Välismaalt ostetud lemmiklooma puhul on oluline, et ta oleks märgistatud mikrokiibiga ning loomaga peab kaasas olema lemmikloomapass. Kõik sobivasse vanusesse jõudnud kassid, koerad ja valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud loomadel peab lisaks olema kaasas sertifikaat, mis antakse välja pärast looma tervisliku seisukorra kontrolli,» kirjeldas Niin nõudeid, mis välismaalt ostetavatele lemmikloomadele kohandatakse.

Marutaudi taaslevimise takistamiseks Eestisse viib VTA kaks korda aastas läbi metsloomade marutaudivastase vaktsiini külvamist ohustatud piirialadel. Lisaks metsloomade vaktsineerimisele on väga oluline ka lemmikloomade regulaarne vaktsineerimine marutaudi vastu, sest see on põhiline meetod hoidmaks ära lemmikloomade ning nendega kokkupuutes olevate inimeste nakatumist.

Marutaud on surmaga lõppev närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, millesse nakatuvad nii loomad kui ka inimesed. Marutaudi tõttu sureb igal aastal umbes 59 000 inimest, kellest suurema osa moodustavad lapsed. Üle 95% juhtudest, kui haigus on jõudnud inimeseni, on nakkus üle kandunud just lemmiklooma hammustuse tagajärjel.