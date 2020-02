PÄRDI LUGU ⟩ Saue koduaiast leitud hakki vaevas piinav silmahaigus

«Meie vabatahtlik, Kairi, toimetas haki loomakliinikusse, kus selgus, et linnu paremas silmas on verejooks eeskambrisse,» selgitas ühing sotsiaalmeedias. «Raviks määrati kord päevas valuvaigistit ja 4 korda päevas põletikuvastaseid ja valu vähendavaid silmatilku, mis pidurdavad ka silmapõletiku põhjustavate bakterite kasvu.»

Kuna Pärdil puudub vigase silma tõttu päris selge arusaam asjade ruumis paiknevuse kohta, eelistab ta suurema osa ajast millestki kinni hoida, et ennast turvalisemalt tunda. Selleks on tal puuris mitu oksa, et tal natukenegi põnevam oleks. Toidukausi asukoha on ta kenasti selgeks saanud ning kuna ta süües täpselt sihtida ei saa, siis on ka anum piisavalt suur, et ta millelegi huupi pihta saab.