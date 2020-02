Päevakäpp ⟩ Omaniku haiguse tagajärjel koduta jäänud Sabatäht peab jälle õnne leidma

Just nii juhtus Sabatähega, kes eelmisel kevadel Kasside Turvakodu hoole alla jõudis ning kiiresti päris oma koju läks. Mõni nädal tagasi kirjutas turvakodu vabatahtlikele õnnetu Sabatähe omanik, kes rääkis, et teda on tabanud tõsine haigus ning endaga hakkama saamine on raske, rääkimata kassi pidamisega toime tulemisest.