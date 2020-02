Koer päästis kurdi perenaise tulesurmast

Callander rääkis veebilehele Metro, et Pickle tuli keset ööd teda nügima ja lakkuma ning kui naine ärkas, andis koer talle märku, et korteris on midagi valesti. Koera järel magamistoast lahkudes avastas Callander, et korter oli täitunud suitsuga, haaras neljajalgse sõbra ja põgenes.