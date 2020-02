Mängimine, kurameerimine ja edevus: kalade mitmekesine tundeelu

Puhastajad vajavad oma ametis säramiseks ustavaid kliente, mistõttu nad vahel poevad klientidele ja hellitavad neid rinnauimede kiire lehvitamisega. Ilmselgelt merikirurgid teavad seda. Pole ka ime, et seda palju uuritud puhastaja-kliendi vastastikust kasu on kirjeldatud kui machiavellilikku!

Hoolimata oma väiksest suurusest — pikkus ainult paar sentimeetrit — on puhastaja-huulkalakesed kõige intelligentsemate kalade hulgas. Nad on kursis üksikute klientidega, mis aitab neil hinnata, kui palju parasiite võib kalalt leida arvestades kliendi viimasest külastusest möödunud aega.

2018. aasta uuringus leiti, et lisaks paistavad puhastaja-huulkalakesed end peeglis ära tundvat. Kui teadlased panid kaheksale puhastajale veidi värvilist geeli pea peale, nii et märgistust oli näha ainult peeglist, siis seitse puhastajat veetis rohkem aega asendites, kus täpike oli peegelpildis nähtav, ja mitu kala üritas end vastu esemeid hõõrudes plekki eemaldada. Sellised reaktsioonid vihjavad, et need kalad on eneseteadlikud, mis on väga keerukas vaimne võime.

Kalade kannatused

Ülaltoodu on vaid osa arvukalt näidetest, kus kalad näitavad teadlikkust, tundeid ja intelligentsust. Ehkki ühe liigi võimed — ega ka ühe isendi võimed — ei tähenda tingimata, et need on olemas ka teistel, on siiski kaladel üldiselt palju erisuguseid võimeid. Muuhulgas on kaladel iseloomud, nad mängivad, tunnevad ära, mäletavad, kurameerivad, kasvatavad järglasi, uuendavad, manipuleerivad, teevad koostööd, suhtlevad žestidega, peavad arvet, järeldavad, petavad, näitavad vooruslikkust, loovad sidemeid, järgivad traditsioone, lähevad silmapette õnge, langevad masendusse, kasutavad tööriistu, õpivad vaatluse teel ja arendavad oma mõtlemist.

Seega võiksid kalad väärida eetilist kohtlemist, kuid kahjuks pole meie praegused tavad selleks piisavad. Tööstusliku kalapüügi meetoditega kaasneb lämbumissurm, laiaks litsumine, verest tühjaks jooksmine ja rõhukadu, kuna kalu arvestatakse tonnide kaupa, mitte miljardite isenditena.

Eeltoodud põhjustel on Loomus algatanud kalakampaania Armas Kala, et tõsta teadlikkust kaladest ja motiveerida uuendusi heaolus. Lisaks kalade parema kohtlemise vajalikkusele julgustab kampaania tarbijaid vähem kala sööma või veelgi parem, üldse mitte. Inimese ülerahvastatuse ja loodusliku mitmekesisuse kadu ajastul ei saa me jätkata samal teel nagu praegu.

Kliimamuutus, ookeanide reostus ja hapestumine ning korallide pleekimine on osa tõsistest omavahel seotud probleemidest, mis on kõik mingil viisil seotud inimese toiduvalikutega. Kui nad saaks seda teha, siis merikirurg või puhastaja-huulkalake kindlasti plaksutaks oma uimi pöördepunkti toetuseks, mis muudaks meie suhteid kalade ja nende elukohtadega.