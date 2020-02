Päevakäpp ⟩ Õnnetu Mirtel on turvakodus oodanud ebaausalt kaua

Nüüd on sellest imelisest ajast möödunud juba rohkem kui aasta, kassilapsed ilmselt ei mäletagi enam elu turvakodu hoole all, kuid armas Mirtel on see-eest endiselt turvakodus.

Millise tunde võiks tekitada elu päriskodus? Kas tõesti on oma inimese paitused kõige pehmemad? Kas kodus on tõepoolest alati soe pesa ja sööki täis toidukauss? Kas keegi hüüaks päriskodus Mirtelile: «Minu kallis Mirtel, sa oled maailma parim!»?

Just selliste mõtetega liigub turvakodus ringi pisike triibik Mirtel. Ta tahaks unistada ja loota, et tedagi ootab seesugune õnn, kuid ta kardab. Ta kardab, et tema unistused ei lähe täide ning temale jääb see kõik püüdmatuks.