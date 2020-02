Galerii ⟩ Lennuvõimetu tuvi parimaks sõbraks on sünnidefektiga kutsikas

Lennuvõimetu tuvi Herman on The Mia Foundationi hoole all elanud 2018. aasta novembrist ning kõik uued tulijad sõbralikult vastu võtnud. Küll aga pole keegi tema südamesse pugenud nii, nagu seda tegi kuu aja eest saabunud kutsikas Lundy, kes tagajalgu kasutada ei saa.