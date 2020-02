Haruldased kaadrid ⟩ Autojuhi tee ristus kuueliikmelise ilveseperega

Kanadas Manitobas elav Shaun Kirchmann oli mööda oma tavalist marsruuti sõitmas, kui märkas metsaservas tumedat kogu. Eeldades, et tegu on põdra või hirvega, jättis mees auto seisma, et võimalikku kokkupõrget vältida. Suur oli aga üllatus, kui puude vahelt ilmus kokku kuus ilvest — ema ja viis kutsikat, kes ebalevalt maanteed ületama asusid.