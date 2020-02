Võrumaal koera alla ajanud autojuht jättis vigastatud looma teepervele

Röntgeni ning visuaalse ja füüsilise läbivaatluse abil tuvastati koeral vaagnaluu murd. Ühel tagajalal on katki pöialuu, teisel jalal on vigastused hullemad — käpp raskelt haavatud ning puruks ka kõõlused. Põrutada sai ka kops, suus murdunud kõik esihambad. Lõualuumurdu aga ei tuvastatud ning koer pääses kõva paugu ja põrutusega.

Kliiniku arstide sõnul oli kutsikas auto alt läbi käinud, sest vigastused on nii peaosas kui tagakehal. Prognoosida, kuidas koerake paraneb, on hetkel keeruline. Kuna tegemist on alles kutsikaga, jääb üle vaid loota, et vigastused paranevad ära ilma püsivat kahju jätmata. Ees on mitmeid päevi kliinikus, palju haavade puhastamist, palju valu ja hirmu inimese ees, kuid lootus terveks saada ja pikk ilus elu elada on väga suur.