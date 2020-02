Päevakäpp ⟩ Mazikeen hüljati aastate eest julmalt

Maze ei osanud muud teha, kui sealsamas oodata. Iialgi ei või teada — äkki pere tuleb tagasi? Mazikeen jäi teeäärsesse tallu ja leidis peavarju vanast kanalast. Talupere andis Mazikeenile süüa ja leppis sellega, et neil elab kanalas üks nurrik. Varsti polnud aga Mazikeen enam üksi: ta sai emaks ja peagi tuli teeäärsesse tallu veel üks kass. Talupere ei osanud teha muud, kui nurrikutele süüa anda, aga peagi kasvas paar kassi suureks kolooniaks.

Maze jõudis Pesaleidja hoiukodusse 2018.a detsembri keskel. Ta sai lahti parasiitidest, pehme sooja pesa ja paar mänguasjagi. Maze oli aga esimesed paar kuud nii segaduses ja hirmul, et ei osanud teha muud kui inimesele kallale hüpata. Vaikselt, õige tasapisi meenus Maze'ile, et tegelikult on paid imemagusad ja mõnusad.