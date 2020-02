Eesti Loodusmuuseumi näitus tutvustab hirmus armsate nahkhiirte salapärast elu

«Oleme palju rõhku pannud sellele, et erinevad eksponaadid aitaksid nahkhiirte elu paremini tundma õppida, selle nüansse ise järgi proovides,» rääkis Eesti Loodusmuuseumi ekspositsiooni kuraator Ulla Männi. «Nii saabki nahkhiireks kehastudes pea alaspidi rippuda, kuulata maailma läbi hiigelkõrva, pugeda koopaprakku magama. Ja nahkhiirega koos lennata! Näituse üheks osaks on seiklus virtuaalreaalsuses, kus vaataja saab lennata koos nahkhiirega üle sügisese maastiku toitumisretkele ning seejärel end talveunne sättida. See on enneolematu võimalus veeta 5 minutit nahkhiire nahas.»