Päevakäpp ⟩ Suursilm Seesam jäi õnnetul kombel perest ilma

Lisaks suurtele silmadele on Seesamil ka suur armastus inimese vastu. Silitades hakkab ta kohe nurruma ja keerab end selili, sõtkudes käppadega õhku.

Seesam on väga armsake, aga kõik jaamakassid nii ei arva ja natuke susisevad temaga kohtudes. Ta ise susiseb ka tervituseks vastu.

Seesami parim kodu on kassideta, inimesega, kel on aega ja tahtmist palju silitada ja kammida, hoida tema kasukas korras. Vastutasuks saab see inimene või pere ühe tõelise unistuste kassi.