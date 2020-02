Galerii ⟩ Hiiglaslik kana jagas Tallinna kesklinnas kallistusi

«Kõik loomad väärivad hoolt ja head kohtlemist – ka farmiloomad, keda on Eestis kokku 16 miljonit, kuid kellest enamik elab paraku väga kehvades tingimustes. Kallistav kana tuletab meelde, et ka need loomad on meie sõbrad ning läbi teadlike valikute saame tuua inimlikkuse loomapidamisse tagasi,» sõnas Nähtamatute Loomade kommunikatsioonijuht Liis Hainla.